Detenen un conductor sense carnet per xocar amb una furgoneta robada contra el dispositiu de la Rambla

La Guàrdia Urbana ha detingut aquest matí un conductor sense carnet per xocar amb una furgoneta robada contra el dispositiu especial antiterrorista desplegat al capdamunt de la Rambla de Barcelona, segons ha avançat la Cadena SER i han confirmat fonts de la Guàrdia Urbana a l'ARA.

La policia, que té detingut l'individu, de nacionalitat francesa, ho està estudiant com un accident de trànsit i creu que es tracta d'un xoc fortuït, però encara no s'ha confirmat si hi ha cap altre mòbil per al xoc. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va informar dijous que el dispositiu engegat arran d'una alerta concreta antiterrorista es mantindrà fins després de reis.