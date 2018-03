Detenen el presumpte autor d'una ganivetada mortal a un home a Cubelles

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Cubelles, de 39 anys i de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor de la mort d'un altre home al mateix municipi. L'agressió mortal es va produir dijous de la setmana passada a la nit, amb una arma blanca, en una discussió en un carrer cèntric de Cubelles. Tot i que en principi la ferida no era de gravetat i la víctima va ser atesa al mateix lloc dels fets sense que es presentessin complicacions mèdiques, l'home va acabar morint dos dies després.

La policia catalana va obrir una investigació per determinar les causes de la mort a l'espera de conèixer l'autòpsia, que finalment ha conclòs que el tall va ser determinant per a la defunció. Per aquest motiu, els Mossos van detenir aquest dilluns al vespre el presumpte autor dels fets per un homicidi per imprudència greu i un delicte de lesions. L'arrestat, que es troba al calabós de la comissaria dels Mossos a Vilanova i la Geltrú, es preveu que passi a disposició judicial aquest dimecres.

Dijous de la setmana passada a les 22.30 h, els dos homes estaven immersos en una discussió que va acabar en una baralla a la via pública de Cubelles i un va ferir l'altre amb una navalla. Davant els fets es va requerir la intervenció del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que va atendre la víctima amb tres punts de sutura per la ganivetada, ja que no es tractava una ferida de gravetat. Però la víctima va morir dos dies després, dissabte de la setmana passada, a causa de la ganivetada, que finalment va resultar mortal.