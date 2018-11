Detenen nou grafiters a Madrid per l'assalt massiu a l'estació de metro de Las Rosas

Aquest divendres a Madrid la Policia Nacional ha detingut un novè grafiter, després dels vuit d'ahir a la nit, que també va participar en l'assalt a l'estació de metro de Las Rosas. Un jutjat ha dictat ordre d'allunyament d'aquesta estació de metro a dos dels detinguts, que s'estén a totes les instal·lacions del suburbà, incloent-hi els accessos, per un tercer.

Les detencions estan relacionades amb l'incident més greu de vandalisme que ha tingut lloc a instal·lacions del metro, quan el 2 de novembre passat al voltant de 50 individus van irrompre al metro per l'estació de Las Rosas, van frenar un comboi i van pintar-lo amb esprai. Els grafiters es van enfrontar amb les unitats de seguretat ciutadana que van intervenir i els van llançar diversos objectes.

Un dia després, a Barcelona, va tenir lloc una acció similar a l'estació de Maragall. A Catalunya, els grafiters són la principal preocupació de seguretat i neteja per a TMB i Rodalies, que compta que un 70% dels seus cotxes estan pintats i no aconsegueixen netejar-los tots.

La Policia Nacional va fer les primeres investigacions per localitzar els presumptes autors i va arribar a escorcollar la botiga on, pel que sembla, adquirien el material per a les seves intervencions. Els agents han intervingut un equip informàtic i mitjans tècnics d'emmagatzematge que estan sent analitzats, segons ha informat Europa Press. S'han requisat 400 pots d'esprai de pintura, diverses càmeres fotogràfiques i diverses eines. No es descarten noves detencions.