Detenen l'home que va atacar amb àcid dues dones a Màlaga

Agents de la Guàrdia Civil han detingut aquest divendres a la nit l'home de 26 anys que suposadament va ruixar amb àcid dues dones (una de les quals, la seva exnòvia) dimarts passat a la localitat de Cártama (Màlaga). Les dones van patir cremades greus: l'exnòvia, al 45% del cos i està ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla; l'amiga que l'acompanyava també està greu en el mateix centre sanitari, amb cremades al 25% del cos.

La detenció ha tingut lloc a la localitat de Mijas, també a Màlaga, en una important operació policial en què han participat 200 agents de diversos cossos de seguretat i un helicòpter. A part del presumpte agressor, els agents han detingut cinc persones més del seu entorn familiar i del grup de delinqüents al qual pertanyia i que l'haurien ajudat a fugir.

El presumpte agressor –que és originari de Melilla i era conegut amb el sobrenom del Melillero– va ser detectat divendres al vespre conduint una motocicleta entre les localitats de Mijas i Coín. En el seu intent de fugida va colpejar un vehicle de la Guàrdia Civil que el seguia i va disposar de l'ajuda d'una persona que l'acompanyava amb una altra motocicleta de similars característiques per intentar despistar els agents que el buscaven. Durant la persecució el detingut va abandonar la motocicleta i va continuar la fugida a peu, aprofitant l'orografia del terreny i la foscor de la nit. Els guàrdies civils desplegats van encerclar la zona i van iniciar una batuda.

Dimecres les forces de seguretat ja van intentar capturar el Melillero sense èxit. En aquella ocasió l'agressor va aconseguir escapar conduint un cotxe a 200 quilòmetres per hora. També es va saltar un control de la policia circulant a gran velocitat pel voral de l'autovia i finalment va abandonar el vehicle i també va fugir a peu.

Un llarg historial delictiu

El Melillero té un llarg historial delictiu. El 2016 ja va agredir brutalment una altra exnòvia en un local d'oci nocturn a Màlaga. Per aquesta raó tenia una ordre de cerca i captura vigent i estava pendent de judici per maltractaments, amenaces greus i vexacions injustes. De fet, la vista està prevista per al pròxim 27 de gener. La seva afició pels cotxes li ha fet tenir almenys cinc sentències per conduir sense permís, entre el maig del 2013 i el 2016. A més, té nombroses causes obertes per tràfic de drogues, maltractament, amenaces, robatori amb força i intimidació, contra la seguretat viària i pertinença a grup criminal, entre d'altres. Dimarts passat el Melillero va agredir brutalment la seva exnòvia –amb la qual havia mantingut una relació de sis mesos– i una amiga: les va ruixar amb una ampolla d'àcid mentre eren a l'interior del seu vehicle en un carrer de Cártama.

El president de govern espanyol, Pedro Sánchez, ha felicitat les forces de seguretat per la detenció del Melillero. "Gran treball de les forces i cossos de seguretat, que han posat fi a Mijas a la fugida de l'agressor de la Sandra i la Cristina. Els meus millors desitjos per a totes dues, que continuen greus a l'hospital", ha escrit el president a Twitter. Així mateix, ha destacat que la violència masclista "no té cabuda en la nostra societat". "Acabarem amb ella i amb les actituds que la sustenten", ha afegit.

Per la seva banda, el subdelegat de govern espanyol a Màlaga, Teófilo Ruiz, ha assegurat que "ara és el moment de la justícia" i que no es pot tolerar més la violència masclista. Així mateix, ha agraït l'esforç de la Guàrdia Civil i la col·laboració de la policia espanyola i el agents locals de diversos municipis per aconseguir detenir l'home.