Detenen un home per haver matat una dona a Reus

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver matat una dona a Reus. L'home s'ha intentat suïcidar després dels fets i ha sigut traslladat a l'hospital. L'avís s'ha rebut a les 14.00 h, quan l'home s'ha tirat al buit des d'un pis –que estaria situat a la cinquena planta– del carrer Argentera de Reus. Una patrulla dels Mossos ha pujat al pis des d'on s'havia tirat l'home i allà han localitzat el cos sense vida de la dona, amb signes clars de violència. La policia investiga quina relació tenien el detingut i la víctima.

Els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès l'home i l'han portat a l'hospital, on continua ingressat sota custòdia policial. Tot apunta que l'home seria l'autor de la mort de la dona i els Mossos treballen per determinar si es tracta d'un crim masclista. Seria la primera víctima mortal d'aquest any a Catalunya.