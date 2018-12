El detingut per la mort de la professora de Huelva havia sortit de la presó a l'octubre després de 20 anys

La policia ha arrestat un home com a presumpte autor de la mort de la professora de Huelva, Laura Luelmo, que després de cinc dies desapareguda va ser trobada morta ahir dilluns al municipi d'El Campillo (Huelva). El detingut és el germà bessó del veí de la noia –que tenia 26 anys– i havia sortit de la presó aquest octubre després de passar 20 anys a la presó per l'assassinat d'una àvia i dos robatoris amb violència.

La noia feia pocs dies que s'havia traslladat a viure a aquesta localitat perquè havia obtingut una plaça de professora de plàstica en un institut. Dimecres de la setmana passada va sortir a córrer a primera hora de la tarda i ja no se'n va saber res més. Aquest dilluns un voluntari que participava en les tasques de recerca va localitzar el seu cos, mig despullat i amagat entre branques i matolls. Segons fonts pròximes a la investigació consultades per l'agència Efe, tenia un cop al cap i marques al coll. L'autòpsia preliminar ha confirmat que la noia va morir per un fort cop al cap. Però els forenses situen el moment de la seva defunció entre dos i tres dies després de desaparèixer, segons avança la mateixa agència.

La policia ja havia anunciat diversos escorcolls aquest dimarts al carrer on vivia la jove. Una de les cases era la del veí de Luelmo. Els agents havien descartat la implicació d'aquest home en el crim perquè quan va desaparèixer la noia estava intern a la presó de Toledo per haver matat una dona. En canvi, el seu germà bessó vivia a la casa des que havia sortit de la presó a l'octubre, després de complir 20 anys per un assassinat i dos robatoris amb violència.

Controlat des del principi

Segons fonts pròximes al cas consultades per l'agència Europa Press, la policia feia dies que controlava l'home perquè havia detectat algun moviment sospitós els dies posteriors a la desaparició de la professora i tenia coneixement del seu historial. Aquest matí, quan l'han arrestat, estava fent voltes amb el cotxe pel poble.

A l'arrestat el van condemnar l'any 1997 a 18 anys de presó per haver assassinat dos anys abans una dona de 81 anys a Cortegana (Huelva). Va sortir de la presó el 2015, però al cap de poc temps va tornar-hi a entrar per dos robatoris amb violència. L'octubre passat, amb 50 anys, va sortir de la presó.

Les últimes hores s'han repetit les concentracions en record de la jove. Al municipi de Zamora, on va néixer; a Nerva (Huelva), la localitat on havia estat contractada com a professora substituta en un institut, i a la Universitat de Salamanca, on va estudiar.