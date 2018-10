Detenen per la mort d'un motorista un conductor que va envestir-lo intencionadament

Un conductor de 49 anys, veí de Sabadell, ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi després de veure's involucrat amb el seu cotxe en un accident en què va morir un motorista. La col·lisió, que segons els testimonis que hi havia a la carretera va ser intencionada, va tenir lloc el diumenge 21 d'octubre al migdia a la B-20, en sentit Tarragona, a l'altura del terme municipal del Prat de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra han informat aquest dilluns que la víctima, malgrat el suport sanitari, va morir després de picar contra la tanca de protecció.

Els agents de trànsit van recollir diumenge mateix el testimoni de diversos usuaris de la via que asseguraven que havien vist els fets previs a la col·lisió. Tots quatre van coincidir que els dos conductors havien tingut diferències mentre circulaven i que el conductor del turisme va xocar intencionadament amb el motorista. El cop va fer que la víctima caigués a terra i morís del xoc contra la tanca de protecció. Els serveis sanitaris només van poder certificar la seva mort.

La investigació dels agents de trànsit, que ha tingut en compte tant els testimonis com les traces i marques per impacte dels vehicles implicats, ha conclòs que no va ser un accident de trànsit sinó el resultat d'una conducta homicida. En la prova de detecció de drogues (obligatòria en qualsevol incident de trànsit) el detingut va donar positiu en metamfetamina. Els Mossos han detingut el conductor del turisme per un presumpte delicte d'homicidi i la divisió d'investigació criminal de la regió policial metropolitana sud s'ha fet càrrec de la investigació.