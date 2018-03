Detenen dos germans per l'assalt a un hospital de Cadis en què es va alliberar un narcotraficant

La Policia Nacional ha detingut dos germans per un assalt a l'Hospital La Línea de la Concepción, a Cadis, el 6 de febrer, quan una vintena d'encaputxats van entrar a les urgències per alliberar el líder d'una xarxa de narcotràfic, que era allà ferit i detingut. Després de la investigació de les últimes setmanes, els agents van identificar els dos germans com a màxims responsables de l'assalt i els van localitzar ahir: al matí van detenir el primer d'ells a Algesires i a la tarda van arrestar el segon a La Línea. Aquest últim va intentar fugir amb més de 200.000 euros en efectiu quan es va adonar de la presència policial.

Els dos detinguts es troben ara en dependències policials, a l'espera de prestar declaració, i després passaran a disposició judicial. Però la investigació de la Policia Nacional continua oberta per localitzar i detenir la resta dels participants en l'assalt a l'hospital. L'incident de principis de febrer va posar de manifest el pes del narcotràfic a aquesta zona de Cadis, igual que l''escrache' que va patir poc després una jutge d'instrucció de La Línea protagonitzat per unes quaranta persones, algunes de les quals se sospita que haurien format part del grup que va assaltar l'hospital.