Detenen un dels implicats en la baralla multitudinària de Cornellà de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per haver participat en la baralla multitudinària de dissabte de la setmana passada a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), en la qual van resultar ferits greus tres joves. L'arrestat és un dels suposats agressors. La investigació segueix sota secret de sumari i no es descarta que hi hagi més detencions en els pròxims dies.

La batussa va tenir lloc el 7 d'abril cap a les 6 de la matinada a la carretera d'Esplugues, a l'alçada del número 246, molt a prop de la discoteca Phant Cornellà –coneguda antigament com a Tijuana-. Segons fonts policials, hi van participar entre 20 i 30 persones. Diversos testimonis van alertar els aldarulls al telèfon d'emergències 112, però quan els agents de la policia catalana es van desplaçar fins al lloc de l'incident ja no hi quedava ningú. Poc després, els Mossos van rebre una trucada de l'Hospital de Viladecans per informar que tres joves havien anat al centre sanitari amb diferents contusions causades per una baralla.

En alguns dels vídeos gravats pels veïns de la zona, que es van difondre a través de les xarxes socials, es pot veure com dos joves estesos a terra són colpejats amb pals de grans dimensions i que fins i tot alguns els donen puntades de peu al cap tot i que ja sembla que estiguin inconscients.