Mor un nen de dos anys en un atropellament a Taradell

Un nou dilluns tràgic a les carreteres catalanes, en què tres persones van morir en diferents accidents de trànsit: hi va haver dos atropellaments mortals -un nen de dos anys que travessava per un pas de vianants a Taradell i una dona de 79 que va ser envestida per un autocar a Olot-, i a més va morir el conductor que havia quedat ferit greu en l’accident de diumenge a Gandesa. En només quatre dies, 11 persones han perdut la vida a Catalunya en diferents sinistres viaris.

L’últim succés del dia va ser l’atropellament mortal d’un nen de dos anys a Taradell, poc després de dos quarts de cinc de la tarda. Segons va explicar el Servei Català de Trànsit (SCT), la víctima travessava per un pas de zebra quan va ser atropellat per un turisme. El nen va quedar ferit crític i va ser traslladat a l’Hospital de Vic, on va acabar morint. El conductor, un home de 47 anys i veí de Tona, va quedar detingut per homicidi imprudent i ara s’investiga si conduïa sota els efectes de les drogues, ja que els primers indicis apunten que hauria pogut consumir alguna substància com ara cànnabis.

Ahir també es va saber que el conductor del cotxe que diumenge va atropellar dues àvies a Sabadell -una va morir i l’altra està ingressada a l’hospital- havia consumit cocaïna.

El d’ahir a Taradell era el segon atropellament mortal del dia. A dos quarts de deu del matí, una dona de 79 anys va morir atropellada per un autocar a Olot. L’accident va passar a l’interior de l’estació d’autobusos quan, per causes que es desconeixen, un vehicle que estava maniobrant va envestir la víctima. El succés va tenir lloc concretament a tocar d’un pas de vianants a l’entrada de l’estació.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers, la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra i el SEM, que hi va enviar dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. Els efectius mèdics, però, no van poder fer res per salvar la vida a la víctima. La Policia Municipal va obrir una investigació per intentar determinar les causes del succés.

Mor el ferit crític de Gandesa

Al matí també es va saber que el conductor ferit crític en el xoc frontal de dos cotxes diumenge al vespre a la N-420 a Gandesa va morir a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. És la segona víctima mortal d’aquest accident, ja que en el moment dels fets també va morir la conductora de l’altre vehicle, una dona de 52 anys.

Les 11 víctimes mortals a les carreteres els últims quatre dies són: cinc que conduïen turismes (els dos de Gandesa, un home a l’AP-7 a Tarragona, una dona a l’A-2 a Alcarràs i un home a la C-65 a Cassà), dos ciclistes (un a Martinet i l’altre a Arbúcies), un motorista a Llinars i tres vianants (una dona a Sabadell, una altra a Olot i el nen de Taradell).