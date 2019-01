Detenen el marit de la noia desapareguda a Lanzarote el 31 de desembre

La Guàrdia Civil ha detingut aquesta tarda a l'illa de Lanzarote el marit de Romina Celeste Núñez Rodríguez en relació a la seva desaparició, segons ha informat la Guàrdia Civil.

Romina Celeste Núñez, una jove paraguaiana de 25 anys, va ser vista per última vegada la nit de Cap d'Any i el seu marit va denunciar-ne la desaparició una setmana després. Durant la investigació al voltant d'aquest succés els agents han trobat indicis raonablement suficients per pressuposar l'autoria del detingut en els fets.

La Guàrdia Civil continua de tota manera amb la investigació, ja que fins ara no s'ha localitzat la jove i encara no s'ha fet la inspecció tècnica ocular del domicili on residia. El detingut passarà a disposició del corresponent jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Arrecife en un termini estimat de 72 hores.