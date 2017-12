Detenen tres membres d'una família per obligar una noia amb qui compartien pis a prostituir-se a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han detingut tres persones, membres de la mateixa família, per obligar a prostituir-se una noia amb qui compartien pis. La investigació policial es va obrir el 5 de desembre quan aquesta noia, de 31 anys, va denunciar que l'obligaven a exercir la prostitució al carrer. La jove va explicar que al setembre havia llogat una habitació en un pis de Barcelona, a Ciutat Vella, on vivia un matrimoni amb els seus tres fills. Al cap d'uns quants dies d'estar-s'hi, va començar a rebre amenaces i coaccions d'un dels fills de la família, el qual li va exigir que exercís la prostitució i que els lliurés els diners obtinguts d'aquesta activitat.

La noia es va veure forçada a prostituir-se i entregar a aquesta família amb qui compartia el pis tots els diners obtinguts durant tres mesos. Si no ho feia, rebia pallisses d'un dels membres de la família. El 2 de desembre va decidir anar-se'n del domicili i al cap d'uns dies es va posar en contacte amb la Guàrdia Urbana de Barcelona per denunciar els fets. Els Mossos van detenir l'11 de desembre tres membres de la família –el matrimoni i una de les filles– pels presumptes delictes d'amenaces, lesions, proxenetisme i prostitució de majors. La resta de membres de la família se n'havia anat a Romania i, per això, la policia ha emès una ordre de crida i cerca. Els tres arrestats van passar a disposició judicial el 13 de desembre i el jutge va decretar-ne la llibertat amb càrrecs.