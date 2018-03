Detenen dos menors per un robatori violent a un jove a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors a Barcelona per un robatori violent a un jove. Els fets han passat a les 03.15 h al carrer Diputació, al parc Joan Miró, quan els dos arrestats han assaltat el noi, que ha quedat ferit. Els detinguts són menors estrangers no acompanyats -anomenats MENA- que van arribar sols a Catalunya i que ara estan tutelats per la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat, però s'havien fugat des de feia quatre dies del seu centre d'acollida, situat a la demarcació de Lleida. Segons ha avançat la Cadena SER, els detinguts han robat el mòbil a la víctima, l'han empès i l'han fet caure d'un terraplè de dos metres d'altura.

El jove assaltat, major d'edat, ha rebut assistència sanitària per les ferides al mateix lloc on s'ha produït el robatori i ha sigut traslladat en ambulància a l'Hospital Clínic, on ha quedat ingressat. Els Mossos han qualificat els fets de robatori amb violència i intimidació, i els menors continuen sota custòdia policial. La DGAIA ha lamentat la situació i ha explicat que els dos menors s'havien escapat dissabte del centre de primera acollida de Juneda, al Segrià. Els nois feia poc que havien arribat a Catalunya: un al novembre i l'altre aquest mateix mes de març.

Crida a la no criminalització

Davant els fets d'aquesta matinada, la DGAIA ha assegurat que es tracta d'una situació "aïllada" i ha fet una crida a no criminalitzar els MENA. També ha recordat que als menors estrangers no acompanyats que arriben sols a Catalunya se'ls ofereix un espai per viure, amb una dinàmica educativa: s'estudia cada cas per trobar la millor solució per intentar acomplir les expectatives dels joves. La Generalitat ha destacat que l'any passat van arribar al nostre país prop de 1.500 menors estrangers no acompanyats, una xifra que dobla les arribades del 2016 -gairebé 700 joves-, que ja doblaven les del 2015.

La DGAIA ha explicat que l'augment significatiu de l'arribada de nois està determinat, a part de la necessitat econòmica i la manca d'expectatives als països d'origen, per la situació actual de crisi en què es troben diversos països del món, el tancament de la ruta turca, el tancament de les fronteres de diversos països europeus i la suspensió dels acords Schengen, així com la proliferació de controls i restriccions a la lliure circulació dels estats membres.