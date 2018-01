Detenen un octogenari que va robar una medalla de bronze a una esportista olímpica

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 80 anys i veí de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) al qual acusen de robar a una esportista olímpica francesa una medalla de bronze aconseguida en el campionat europeu de patinatge de velocitat en pista curta celebrat recentment a Dresden (Alemanya).

En un comunicat, els Mossos han informat que el robatori es va produir el passat 15 de gener a l'aeroport de Barcelona, quan el presumpte lladre va aprofitar que l'esportista menjava en un restaurant de menjar ràpid de l'aeroport per robar-li una bossa de mà.

A la borsa hi havia uns patins de competició valorats en uns 3.000 euros, un ordinador portàtil valorat en 2.000 euros i altres efectes personals, entre ells la medalla de bronze. La policia autonòmica ha denunciat per aquests fets una dona de 61 anys i resident també a Barcelona per participar en el furt.

El mateix dia del robatori, una patrulla de la Guàrdia Urbana va localitzar en una paperera de la plaça Espanya la bossa robada amb els patins al seu interior i altres béns. Després d'iniciar una investigació, els Mossos finalment van detenir ahir el suposat autor del robatori i van aconseguir recuperar la medalla, que es tornarà a l'esportista.

El detingut, que igual que la dona, tenia antecedents per delictes contra el patrimoni, i ha quedat en llibertat pendent de declarar davant del jutge per un delicte de furt