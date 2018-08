Detenen el pare i el fill gran del clan gallec dels Charlines per narcotràfic

En el marc d'una macrooperació antidroga, la Policia Nacional ha arrestat aquest dimecres a Galícia el pare del clan dels Charlines, Manuel Charlín Gama, i el seu fill gran, Melcho Charlín Pomares. En una actuació secreta, els agents han detingut un total de 17 persones d'una organització criminal que aplega fins a 25 membres.



Tot i així, entre els detinguts destaca la presència dels dos membres del clan de narcotràfic gallec i que, segons fonts de la investigació, col·laboraven amb de les trames més importants dedicades a la importació de cocaïna a través de les costes gallegues. Manuel Charlín, de fet, va ser condemnat l'any 1990 a vint anys de presó per organitzar el transport en vaixell de 600 kg de cocaïna des de Colòmbia fins a les costes de Galícia. A més, l'any 2013 encara tornaria a ser sentenciat a 13 anys més per delictes de blanqueig procedents del narcotràfic.



L'operació, dirigida des de fa mesos pel jutjat d'instrucció número 4 de Vigo, ha aconseguit vincular el grup que liderava l'operació amb els transportistes i amb els homes que pretenien distribuir la droga un cop a terra. La subdelegada del govern a Pontevedra, Maica Larriba, ha assegurat que el vaixell ha sigut interceptat a l'arxipèlag de les Açores amb una "quantitat importantíssima" de droga. No obstant això, sembla que l'organització hauria pogut alliberar l'embarcació i dirigir-la cap a les costes de Sud-amèrica, on preveuen carregar-les de cocaïna i després distribuir-la.