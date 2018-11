Detenen una parella a Manresa per contractar una gestació subrogada

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Manresa (Bages) una parella d'homes acusats d'enganyar una dona veneçolana per a que els ajudés a tirar endavant una gestació subrogada, i a qui haurien inseminat de manera casolana sense cap control sanitari, segons ha avançat avui 'El Periódico'. Un dels detinguts, de 29 anys i també d'origen veneçolà, hauria convençut la dona perquè viatgés a Manresa a canvi de diners i gestés un fill per a ell i la seva parella, un espanyol de 48 anys. Els dos homes, a més, haurien amagat a la noia que aquesta pràctica està prohibida a Espanya.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a Efe la detenció, dijous passat, dels dos homes acusats dels delictes de temptativa de tràfic de nens, contra el dret dels treballadors i lesions lleus. Després de prestar declaració davant la policia van ser posats en llibertat a l'espera de la citació judicial.

Segons fonts pròximes a la investigació citades per 'El Periódico', va ser l'home més jove qui hauria convençut la noia perquè viatgés a Manresa per sotmetre's a una inseminació i gestés un nadó per a la parella a canvi d'una quantitat de diners que pagarien, la meitat en quedar-se embarassada i l'altra meitat quan nasqués el nadó. Els homes també haurien ofert a la dona feina en un establiment de la seva propietat mentre es portés a terme la inseminació i la gestació.

Segons les fonts policials citades, la dona va arribar a Barcelona a mitjans d'octubre, el dia 19 va començar a treballar a la botiga dels dos homes i l'endemà va ser sotmesa a la primera inseminació, de manera casolana i sense cap control sanitari, cosa que va causar lesions a la jove i no va acabar en embaràs. Després d'un mes treballant, la dona va reclamar el seu primer sou, però els homes, segons consta en la seva denúncia, no li van pagar. Finalment, la noia va acudir el passat dia 19 de novembre a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar-los. Després de fer comprovacions, la parella va ser detinguda dijous passat.