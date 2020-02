Detenen una parella a Palència per haver tirat al riu el fill acabat de néixer

La Policia Nacional ha detingut una parella, una dona de 23 anys i un home de 29, per la mort del seu fill acabat de néixer, a qui segons la seva pròpia declaració van llançar al riu Carrión, en un paratge del terme municipal de Palència (Castella i Lleó). La parella ja ha passat a disposició judicial, segons Efe.

Segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat, el nadó va ser localitzat finalment al lloc del riu que havia indicat la parella en aquesta localitat pròxima a la capital de Palència, després d'una intensa recerca durant la nit d'ahir diumenge en contenidors d'escombraries de Palència i al mateix paratge.

Cap a les deu de la nit, la policia va rebre una trucada del Centre de Salut La Puebla informant que atenien una noia que manifestava que havia donat a llum, tot i que deia que no sabia on era el nadó.

En l'historial de la pacient constava que dies abans havia estat atesa a urgències, on se l'havia advertit que es preveia un part de risc i la van derivar a un altre centre sanitari especialitzat. La Policia Nacional es va desplaçar al centre de salut, on la noia va explicar que havia donat a llum la nit anterior i que s'havia desprès del nadó llançant-lo a un contenidor al Polígon Industrial de Palència. Els agents de policia van començar a buscar-lo i, al mateix temps, van obrir gestions per paralitzar la recollida d'escombraries a la zona, amb l'esperança de localitzar-lo encara amb vida.

La Policia Nacional, juntament amb efectius de la Policia Local i dels serveis de neteja de l'empresa Urbaser, van inspeccionar més de 40 contenidors durant més de dues hores, sense cap resultat.

D'acord amb les mateixes fonts, la noia va ser donada d'alta i els metges van informar la policia que el part no havia sigut la nit anterior, sinó uns quants dies abans.

Posteriorment la noia va ser traslladada a comissaria, on va explicar que amb la seva parella havien enterrat el nadó al costat d'un refugi, a la muntanya. Els agents van traslladar la parella a aquest paratge, però la recerca tampoc va donar cap resultat. Finalment, després de ser novament interrogats per la policia, la parella va explicar que el part s'havia produït el 28 de gener i que, després, van llançar el nadó al riu Carrión, en un paratge prop d'Husillos. Després de desplaçar-se amb la parella al lloc on deien que havien deixat el nadó, la policia el va trobar al fons del riu.