Detenen dos pedòfils a Barcelona i a Almeria que tenien més de 5.000 fotografies d'abusos sexuals a nenes

La policia espanyola ha detingut dos homes a Barcelona i a la província d'Almeria com a presumptes autors de delictes relatius a la prostitució i a la corrupció de menors. Els arrestats havien emmagatzemat més de 5.000 fotografies en un núvol gestionat per una pàgina web amb seu a Nova Zelanda. La companyia va denunciar la pujada de nombrosos arxius de contingut pedòfil a les autoritats neozelandeses, cosa que va permetre localitzar i detenir els dos pedòfils a Barcelona i a Almeria. Els agents van intervenir un telèfon mòbil, dos ordinadors i cinc discos durs en el registre dels domicilis dels detinguts. Aquest operatiu ha sigut possible gràcies als mecanismes de cooperació policial internacional.

En el marc de la lluita contra la pedofília, la policia espanyola també ha detingut 6 persones i n'investiga 5 més per haver intercanviat pornografia infantil a través d'internet utilitzant un mateix servei de correu per distribuir i compartir material il·lícit. Els arrestos es van fer a Almeria, Mataró, Tarragona, Madrid, Valladolid i Barcelona.