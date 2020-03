Els Mossos descarten el mòbil terrorista en la irrupció d'un cotxe a l'aeroport del Prat

Els Mossos d'Esquadra han detingut, a primera hora d'aquest matí, dues persones per haver intentat accedir amb el seu vehicle a l'interior de la terminal T1 de l'aeroport del Prat. La policia ja ha confirmat que l'incident no ha provocat ferits i els Tedax han descartat que el vehicle porti explosius. Els fets han tingut lloc cap a les 5 de la matinada, quan el cotxe ha accedit al hall de la planta 0 per un accés habilitat per a vianants, segons ha informat el conseller d'Interior, Miquel Buch.

Tot i que un dels detinguts ha fet una proclama islamista en el moment de la detenció, els Mossos d'Esquadra descarten finalment el mòbil terrorista. Ara la policia catalana està intentant acabar de determinar les intencions dels detinguts, de nacionalitat albanesa, i sense antecedents confirmats. Interior ha enviat el cas a la Fiscalia i ha obert una investigació.

Descartat el mòbil terrorista en els fets d’aquesta matinada a l’aeroport del Prat. Hi ha dos homes detinguts pic.twitter.com/qW9X7pBObb — Mossos (@mossos) March 20, 2020

Els agents han retirat el vehicle i l'accés al metro a la planta 0 està tancat, però per la resta l'aeroport ja funciona amb normalitat.