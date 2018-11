Detenen un home que robava psicotròpics de la farmacèutica on treballava per vendre'ls per internet

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de Castellbisbal que robava pastilles de psicotròpics de l'empresa farmacèutica on treballava al Vallès Occidental per vendre-les per internet. El detingut, presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i d'un altre contra el patrimoni, havia establert un sistema per vendre els fàrmacs a gran escala. En el moment de la detenció es disposava a enviar més de 2.000 comprimits a diversos clients. S'han intervingut unes 190.000 pastilles amb les quals el detingut hauria obtingut uns 85.000 euros. L'home ha ingressat a presó provisional després de passar a disposició judicial.



La investigació va començar al setembre. Els agents van identificar el treballador i van comprovar que estava robant comprimits de Rubifen, un fàrmac psicotròpic que té com a principi actiu el metilfenidat. El tràfic d'aquest medicaments sense prescripció mèdica i fora del canal farmacèutic és un delicte contra la salut pública.

El treballador aprofitava la seva condició de coordinador i supervisor del torn de nit per robar les càpsules rebutjades en el procés de fabricació. Durant la seva jornada agafava del contenidor de rebuig les bosses de comprimits que no complien els estàndards de fabricació requerits. Se les emportava a casa i les guardava allà per vendre-les a particulars en petits lots d'entre 100 i 200 pastilles, en funció de la dosi.

Per captar els clients posava anuncis en pàgines web on oferia per uns 70 euros lots de 100 unitats de Rubifen de 20 mil·ligrams o de 200 unitats de 10 mil·ligrams. Un cop acordada la compra, les enviava per correu postal contra reembossament.

El detingut tenia un sistema de vida molt per sobre de les seves capacitats econòmiques gràcies a aquest canal d'ingressos. Entre setembre i octubre va fer 154 enviaments amb els quals va aconseguir més de 17.000 euros.

La detenció es va fer el 7 de novembre a Castellbisbal, quan es disposava a fer diversos enviaments del medicament. A l'interior del vehicle portava vuit sobres amb diversos lots llestos per enviar amb uns 2.030 comprimits en total.

El mateix dia, els Mossos van escorcollar el seu domicili i hi van trobar 187.860 pastilles i material per distribuir-les. L'endemà, agents de la divisió d'investigació criminal i inspectors del departament de Salut van efectuar una inspecció al laboratori fabricant del medicament per determinar com s'havien robat aquestes substàncies.