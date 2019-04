Detenen una xarxa que segrestava 'menes' que arribaven en pastera a Andalusia

La policia espanyola ha desmantellat una xarxa que suposadament segrestava menors estrangers no acompanyats (mena) un cop arribaven a Espanya, després de creuar la frontera de manera clandestina, principalment en pasteres.

Posteriorment, els arrestats, que presumptament treien els 'mena' de centres de menors ubicats a la província de Cadis i els portaven fins a la Mojonera (Almería), demanaven als seus familiars al Marroc 500 euros per al seu alliberament i amenaçaven amb matar els nois o utilitzar els seus òrgans per al tràfic il·legal en cas de no accedir a les seves exigències.

Segons ha informat la policia en un comunicat, finalment els agents han detingut sis persones, de les quals quatre han ingressat a la presó. Les detencions s'han fet a Almeria, Cadis, la Línia de la Concepción i a Jerez de la Frontera.

Les investigacions van començar a l'estiu de 2018, quan una dona d'origen marroquí va detectar a tres compatriotes menors d'edat a Granada en situació de desemparament i, després de les seves declaracions, i un cop realitzades les primeres gestions policials, van identificar l'existència d'un entramat criminal que de manera professional es dedicava amb continuïtat en el temps a captar menors al Marroc.

L'extorsió començava amb el trasllat: segons ha relatat la policia, els arrestats exigien als seus familiars una quantitat de diners pel trasllat dels nens a Espanya, que variava en funció del mètode de tràfic d'éssers humans que empressin i, posteriorment, traslladaven els menors fins a Tànger on una altra persona es feia càrrec dels nens.

Una vegada a Espanya, si els menors no eren detectats per les forces de seguretat, eren rebuts per altres membres de la xarxa i en el cas de ser ingressats en centres de menors de la província de Cadis aconseguien contactar amb ells per treure'ls a la major brevetat possible.

Així mateix, l'organització no només es feia amb els menors que ells traficaven, sinó que també captaven altres que estaven en centres de menors de la província de Cadis i que havien estat traficats per altres xarxes, A ells, els oferien falsos pretexts perquè accedissin a ser traslladats a altres províncies d'Espanya.

Tràfic d'òrgans

Segons la Policia, la xarxa materialitzava el segrest dels menors en el moment en què eren conduïts a la província d'Almeria, moment en què informaven tant als nois com als seus familiars al Marroc de la nova situació de segrest i de les condicions per al seu alliberament. D'aquesta manera, mantenien cases en aquesta ciutat on els tenien privats de llibertat fins que rebien els 500 euros.

Fonts policials també asseguren que els membres d'aquesta xarxa amenaçaven els nois i els familiars que, en cas de no ser satisfet el pagament, moririen o serien emprats per al tràfic d'òrgans. Per la seva banda, al Marroc es trobaven les persones receptores dels pagaments, els quals informaven a l'estructura de l'organització a Espanya per efectuar, si procedia, l'alliberament de les víctimes.

La policia ha destacat "la professionalització d'aquesta xarxa que actuaven de manera coordinada amb els traficants del Marroc així com la perillositat de la mateixa". De fet, altres organitzacions ja desarticulades, segons la policia, van arribar a entrar en conflicte amb aquesta xarxa i fins i tot van enviar sicaris a Espanya per considerar que els llevaven els menors amb els quals ells havien traficat prèviament.

Després d'una intensa tasca investigadora, a més de les sis detencions, s'han realitzat dues entrades i escorcolls a El Ejido (Almeria), on s'ha intervingut material suposadament associat a la comptabilitat dels pagaments que havien de realitzar els familiars dels menes, diners en efectiu i diversos terminals telefònics.