Detenen un pederasta a Barcelona acusat d'abusar sexualment d'un nen de tres anys i penjar el vídeo en fòrums pedòfils

L'Europol i la Policia Nacional han detingut un home a Barcelona acusat d'abusar sexualment d'un nen de tres anys i de compartir el vídeo en fòrums pedòfils. Segons la policia, l'home, que està en presó preventiva, utilitzava les imatges per accedir a pàgines de "depredadors sexuals" que imposen enviar material de producció pròpia per poder-hi entrar. A causa de la crisi del coronavirus, per arrestar-lo els agents van fer un registre remot, de manera que la Unitat Central de Ciberdelinqüència, a Madrid, podia veure "en viu" les actuacions de la Brigada Provincial de Barcelona, que seguien les instruccions que els enviaven telemàticament.

La investigació va començar quan la Task Force Argos, el departament de la policia de l'estat de Queensland (Austràlia), va comunicar a la Policia Nacional que havia trobat un vídeo de 14 segons a França i a Bèlgica que podria ser originari d'Espanya. A les imatges es veien els abusos sexuals d'un adult a un nen de tres anys, però no es podia identificar el rostre de cap dels dos, ni cap veu o so. Segons la policia, s'hauria gravat fa cinc anys i s'hauria utilitzat per accedir a un fòrum que exigia material de producció pròpia per formar-ne part.

Els agents van començar a analitzar les imatges i van poder aïllar "elements significatius" de l'entorn, de la roba i de les característiques físiques de l'agressor. A més, de l'anàlisi del missatge que acompanya el vídeo van poder descobrir que s'havia escrit originalment en castellà i que s'havia traduït a l'anglès per traducció automàtica.

Seguir el rastre d'un pedòfil al web fosc

Policia Nacional i Europol van rastrejar el web fosc i van descobrir que el mateix usuari s'havia registrat a molts més fòrums pedòfils, cosa que els va permetre obtenir un correu electrònic. Gràcies a aquesta dada, van obtenir una data de naixement i una ciutat de residència, Barcelona.

Segons les seves investigacions, la policia creu que l'arrestat està vinculat a un usuari d'una xarxa social que està situada a l'Estat. A més, van esbrinar que, entre les persones que es relacionaven amb aquest perfil, hi havia una dona que tenia un fill amb el mateix nom que apareixia al títol del vídeo dels abusos i que el 2015 –que és quan calculen que s'haurien gravat les imatges– el nen tenia tres anys. L'infant, de fet, apareixia en moltes fotos amb el detingut, i els agents van témer que encara podria estar patint abusos sexuals.

Per aquest motiu, van engegar una operació per detenir-lo. Però just el dia que estava previst que els experts de la Unitat Central de Delinqüència viatgessin de Madrid a Barcelona, es va decretar l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus. Per això, van decidir dur a terme una intervenció innovadora: des de Madrid, els agents donaven indicacions a la Brigada Provincial de la policia judicial de Barcelona gràcies a un sistema remot que els permetia seguir "en viu" les actuacions dels policies i assessorar-los en tot moment.

Durant la inspecció dels ordinadors van trobar els correus electrònics dels investigats i els seus accessos al web fosc a través de diferents sistemes. També van trobar fotografies del detingut que, segons la Policia Nacional, "demostren que, sens dubte, es tracta de la mateixa persona" que apareixia en el vídeo de l'abús a un menor.

Els agents el van detenir i el jutge el va enviar a la presó. Els agents investiguen ara tot el material intervingut perquè, segons subratllen a la nota de premsa, "podria aportar pistes importants sobre altres investigats al web fosc".