Detinguda una jove a la Selva del Camp per haver participat en l'ocupació del rectorat de la UAB el 2013

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge al matí a la Selva del Camp (Baix Camp) una jove per haver participat en l'ocupació del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona l'abril del 2013, segons han confirmat a l'ACN fonts policials i de la CUP de Reus. Amb l'objectiu de protestar contra la detenció, desenes de persones s'han acostat aquest diumenge al matí als jutjats de Reus, on la policia ha traslladat la noia. Es tracta de la tercera detenció per aquest motiu en els darrers dies, després de la de l'exregidor de Santa Coloma de Gramenet Oriol Corral i la d'un jove d'Igualada. En tots dos casos el jutge va acabar decretant llibertat després de comunicar l'obertura de judici oral. Hi ha 27 persones acusades per l'ocupació del rectorat, constituïdes en el col·lectiu 'som 27 i més'.