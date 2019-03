Detinguda una menor que conduïa a 220 km/h i va penjar-ne un vídeo a Instagram

La Policia Nacional ha detingut una menor d'edat –per tant, sense carnet– que conduïa un vehicle d'alta gamma a una velocitat superior als 220 quilòmetres per hora mentre el seu acompanyant la gravava per pujar després el vídeo a Instagram. El cotxe l'havia llogat l'acompanyant, major d'edat, malgrat que el contracte de lloguer no permetia que cap altra persona conduís el vehicle.

Va ser aquest home, de 27 anys, qui va gravar la menor mentre feia broma sobre la perillositat de la conducció temerària. La noia va arribar a superar els 220 km/h per l'autovia A-5 en sentit Badajoz. En aquesta via, la velocitat màxima permesa és de 120 km/h excepte a les incorporacions, en què és de 100 km/h.

La investigació es va obrir arran d'un vídeo enviat al correu electrònic d'atenció al ciutadà de la Policia Nacional, en què es va aportar la gravació publicada al perfil d'Instagram de la detinguda. Es tractava d'una sèrie de publicacions cronològiques –les anomenades 'stories' de la xarxa social– que van permetre identificar el cotxe que conduïa la menor.

La noia va ser detinguda com a presumpta autora de dos delictes contra la seguretat viària: per superar amb escreix la velocitat màxima permesa i conduir sense carnet.