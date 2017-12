Detinguda per obligar una dona embarassada a prostituir-se

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona com a presumpta autora d'un delicte de tràfic d'éssers humans per explotació sexual per haver obligat una dona embarassada a exercir la prostitució a Tortosa, segons ha informat la policia en un comunicat aquest dissabte. La detenció va tenir lloc el 19 de desembre després que els Mossos iniciessin una investigació a finals de novembre quan van saber que una dona estava sent obligada a prostituir-se en un pis del municipi.

La víctima va explicar als Mossos que va arribar a l'Estat fa uns mesos per treballar temporalment en la campanya de recollida de fruita, però va haver de deixar la feina pel seu estat de gestació i es va quedar en un pis de Tortosa amb una coneguda perquè no disposava de recursos.

Segons els Mossos, quan es va establir en aquest domicili, la dona que l'acollia la va obligar a exercir la prostitució sota amenaces i coaccions, a donar-li gairebé la totalitat dels diners obtinguts i a pagar allotjament i manutenció amb la resta dels ingressos, i la va fer fora del pis quan el seu avançat estat de gestació impedia que continués exercint la prostitució.

Per aquests fets, la dona, de 33 anys, va ser detinguda i ara està en llibertat pendent de declarar davant el jutge els pròxims dies.