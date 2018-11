Detinguda una parella que drogava les persones amb qui quedava i robava als seus domicilis

La Policia Nacional ha detingut a Madrid una parella que concertava cites amb persones a través d'aplicacions de contactes, quedava amb elles a casa seva, les drogava i després robava el que trobava en el domicili. La gran majoria de les víctimes van ser ateses per intoxicació amb benzodiazepines i una d'elles va arribar a patir un ictus. Actuaven a la capital espanyola, però també a Barcelona i a Bilbao.

Fa mig any els mateixos investigadors van desarticular un altre grup similar que actuava a Madrid, Toledo i Guadalajara, on van cometre més de vint robatoris. La parella va ser detinguda com a autora de robatoris per submissió química i han ingressat a presó després de passar a disposició judicial. La investigació va començar a finals d'agost, quan els agents van constatar diverses denúncies de robatoris en domicilis amb el mateix patró. Els detinguts contactaven amb els denunciants a través de xarxes socials per concertar cites. Cadascun d'ells s'havia especialitzat en l'ús de diferents aplicacions, en què utilitzaven pseudònims falsos i es guanyaven la confiança de les víctimes per aconseguir una cita a casa seva.

Un cop allà aprofitaven un moment de distracció de la víctima per introduir una pastilla a la beguda que estava prenent que anul·lava la seva voluntat i llavors robaven les seves pertinences. A més del perjudici econòmic i de provocar pèrdua o disminució de la memòria, les víctimes van ser assistides a l'hospital per intoxicació del fàrmac. Una d'elles no va poder denunciar perquè va patir un ictus. En un altre cas els serveis d'emergències van haver de trencar la porta del domicili per poder entrar i atendre l'intoxicat.

Els autors es desplaçaven a Bilbao i a Barcelona, on van cometre robatoris d'aquest tipus que van generar alarma social. La identificació era difícil perquè estaven poc temps en aquestes ciutats i s'allotjaven en hotels, però els agents els van localitzar i detenir. També van recuperar una gran quantitat d'objectes robats, ordinadors, tauletes i joies d'or. S'aclareixen així moltes denúncies interposades a Madrid, Catalunya i Euskadi.