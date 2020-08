Detingut a Badalona un fugitiu perseguit des del 2004 per la justícia polonesa

La Policia Nacional ha detingut a Badalona un fugitiu perseguit per la justícia polonesa des de l'any 2004 al qual se li atribueixen 13 delictes, com el de tràfic de drogues o segrest de persones. L'arrestat, que s'enfronta a 128 anys de presó, utilitzava un permís de conduir a nom d'una altra persona i només feia trucades telefòniques cada dos dies –sempre a la mateixa hora–, per evitar que el trobessin.

Segons ha informat el cos policial en un comunicat recollit per diverses agències, l'home formava part d'una violenta organització que actuava en diverses ciutats de Polònia i que, a banda de traficar i segrestar, també es dedicava al robatori de vehicles. La investigació va començar al juliol després que agents especialitzats en la localització de fugitius indiquessin que podia estar en territori espanyol. El detingut, que era "un objectiu d'elevada importància, tant pel volum i l'entitat dels delictes" com per portar "més de dotze anys" pròfug de la justícia, va ser localitzat a la ciutat metropolitana quan circulava amb el permís de conduir fals.

Dos detinguts per 180 productes falsificats

També a Badalona, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana van detenir aquest dijous dues persones després d'haver intervingut 180 productes falsificats de diferents marques de luxe en una nau industrial de la localitat, segons ha informat l'Ajuntament. L'operació es va dur a terme en una nau ubicada al carrer Guifré, al polígon Badalona Sud, on la policia, en col·laboració amb la Inspecció Provincial de Treball, va intervenir els articles falsificats, entre els quals motxilles i moneders ja preparats per a la venda. A banda dels arrestats, dues persones més estan sent investigades per un delicte contra la propietat industrial.