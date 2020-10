Detingut al Baix Camp un perillós fugitiu condemnat a cadena perpètua a Alemanya

Va entrar en un restaurant amb una arma de foc i va disparar vuit trets. La víctima va rebre quatre bales, una de les quals li va travessar el cor i va morir dessagnada. L'atac va passar a Alemanya l'agost de l'any passat i l'autor va ser condemnat a cadena perpètua. Però l'home es va escapar. No va ser fins a aquest agost que l'oficina federal d'investigació criminal d'Alemanya, la BKA, va enviar una alerta a la Policia Nacional. La BKA va aportar unes empremtes que coincidien plenament amb les d'un home d'origen grec que vivia a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Per això els investigadors de la Policia Nacional van fer diverses inspeccions al voltant del domicili, on van localitzar el perillós fugitiu.

L'home, que portava documentació falsa –un document d'identitat grega amb una foto inclosa–, tenia una ordre europea de detenció i entrega. Amb la col·laboració de la BKA d'Alemanya i la Policia Local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, els agents de la Policia Nacional han pogut detenir el fugitiu en aquest municipi tarragoní per l'assassinat de fa un any.

De fet, no ha sigut l'únic autor buscat per les autoritats d'un altre país que la Policia Nacional ha arrestat les últimes setmanes. A la localitat de Collado Villalba, a la Comunitat de Madrid, els agents han detingut un altre perillós fugitiu que també havia matat una persona amb una arma de foc a Colòmbia. L'home formava part d'una organització criminal i el juliol del 2018 va disparar a la víctima en un parc. Li van imposar una pena de 37 anys de presó però l'autor es va escapar per amagar-se al domicili d'un familiar ubicat al municipi madrileny. Després de diversos mesos d'investigació i d'un dispositiu de vigilància, la Policia Nacional va detenir-lo.