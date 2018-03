Detingut a Barcelona un pres fugit de Quatre Camins des de feia un any

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous a Barcelona un home que es trobava fugit des de feia un any de la presó de Quatre Camins. L'home va aprofitar una sortida programada per no tornar al centre, segons ha informat Europa Press.

La policia catalana va fer una primera recerca, en el moment de la fugida, que va acabar sense èxit, i al cap d'uns mesos els Mossos van saber que l'home es trobava al districte barceloní de Nou Barris. Els agents van activar nous dispositius per trobar-lo i fa un mes van aconseguir localitzar-lo, malgrat que l'home es va poder escapar després d'agredir un mosso.

Finalment, una patrulla d'agents va tornar a trobar el pres fugit dijous a la via pública a Nou Barris, i van aconseguir detenir-lo. L'home també tenia vuit ordres de recerca per robatoris amb violència de diferents jutjats de Catalunya.