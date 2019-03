Detingut home que accedia a webs pedòfiles des d'un locutori de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home de 44 anys que accedia a pàgines web de contingut pedòfil des d'un locutori de la ciutat i que gravava les imatges per després, presumptament, distribuir-les. El detingut està acusat d'un delicte de tinença de pornografia infantil i ha quedat en llibertat amb càrrecs per ordre judicial, segons ha informat la policia catalana, que està analitzant els ordinadors, discos durs, tauletes i telèfons mòbils que li ha intervingut per determinar si l'home distribuïa també el material.

A mitjans de l'any passat, els Mossos van rebre una informació que els alertava que un home estava accedint a pàgines pedòfiles des d'un locutori de Barcelona, sempre a les nits, quan hi havia pocs clients al local. Els agents van comprovar l'ordinador que utilitzava i, després de comprovar que des d'aquest s'havien visitat aquest tipus de pàgines, van sol·licitar una ordre judicial per instal·lar-hi un dispositiu que els permetés recollir proves que el relacionessin amb els fets.

El dispositiu va permetre comprovar que el sospitós visitava aquestes pàgines i que gravava el seu contingut en discos durs, presumiblement per distribuir després les imatges a terceres persones. En el registre practicat al seu domicili, els agents van trobar 4 telèfons mòbils, dos ordinadors, tres llapis de memòria, una tauleta, un lector de targetes i un disc dur.

Els especialistes informàtics dels Mossos estan analitzant el contingut de tots aquests dispositius.