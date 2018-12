Nova tècnica d'estafa telefònica: reclamar diners per evitar l'ingrés a presó d'un familiar

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una nova tècnica d'estafa telefònica: reclamar diners a una persona per evitar l'ingrés a presó d'un familiar seu. Aquest és el cas que es va produir dilluns a Barcelona, quan la policia va detenir un home de 27 anys que es feia passar per un advocat amb la intenció d'estafar una dona de 79 anys, a qui va demanar 17.000 euros per evitar que el seu fill ingressés a la presó. El detingut, que ha passat avui a disposició judicial, havia fet creure a la dona per telèfon que el seu fill havia tingut un accident i s'enfrontava a una pena de presó.

Els agents van ser avisats de la situació per la trucada del responsable d'una entitat bancària que els va comunicar que la dona volia retirar tots els estalvis. Després de comprovar que el fill de la dona era a la feina, els Mossos es van desplaçar fins a la sucursal bancària per explicar-li que estava sent víctima d'una estafa i la van acompanyar a casa seva. Un cop allà, el detingut va tornar a trucar-la per demanar-li que baixés al carrer i entregués els 1.000 euros que havia pogut reunir a un home que l'estava esperant.

Tot seguit, els agents van localitzar davant del portal de l'edifici l'home que es feia passar per advocat, van detenir-lo per un delicte d'estafa bancària i li van confiscar els dos telèfons que portava. Els Mossos han explicat que la investigació continua oberta i no descarten més detencions.

Del fals advocat als segrestos virtuals

Aquesta nova tècnica, demanar diners per evitar l'ingrés a presó d'un familiar, s'ha produït després que fa un temps es detectés una altra tendència d'estafa telefònica. Va ser quan els Mossos van alertar d'un repunt del nombre de segrestos virtuals. En aquell cas, els grups d'estafadors trucaven a les seves víctimes per simular el segrest d'un familiar seu, mètode amb el qual van aconseguir que una persona arribés a pagar 1.200 euros.