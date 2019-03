Detingut l'autor d'un apunyalament mortal en un narcopís del Barri Gòtic

Els Mossos d'Esquadra han detingut l'autor d'un apunyalament mortal que es va produir el juny de l'any passat en un narcopís del Barri Gòtic de Barcelona. La policia ha arrestat un home de 22 anys, de nacionalitat dominicana i veí de Sant Coloma de Gramenet per l'homicidi. La detenció va tenir lloc el 27 de febrer i l'home va passar a disposició judicial l'1 de març. El jutge l'ha enviat a la presó.

El crim va ser el 5 de juny del 2018 a dos quarts de sis de la tarda, quan els Mossos van rebre l'avís que hi havia un home ferit de gravetat per arma blanca dins un local que es feia servir per consumir droga, és a dir, un narcopís. Tot i els esforços del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), no es va poder salvar la vida a la víctima a causa de les greus lesions que tenia.

Els Mossos han explicat que la investigació ha sigut de "gran complexitat", encara que finalment han pogut resoldre el cas.