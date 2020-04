Detingut un home per l'assassinat de la seva parella a Corbera de Llobregat

Un home de 45 anys ha quedat detingut per l'assassinat de la seva parella a Corbera de Llobregat. Fa una setmana es va denunciar la desaparició de la dona i aquest dimecres a la tarda es va trobar el seu cadàver en una riera de Corbera. Poc després, els Mossos d'Esquadra van detenir l'home com a presumpte autor del crim. És el primer assassinat considerat de violència masclista a Catalunya durant el confinament i la setena mort violenta. Des que es va declarar l'estat d'alarma fins ara s'han produït quatre assassinats de persones sense sostre a Barcelona, un homicidi a Sant Quirze en què van matar un home i un altre al Pont de Vilomara en què van matar una dona.

Quan la setmana passada es va denunciar la desaparició de la dona trobada morta a Corbera, la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos ja va començar a investigar el cas amb la sospita que hi havia el risc que poguessin haver matat la persona. També es va activar una recerca per localitzar-la i ahir a la tarda van veure un cos sense vida en una riera de Corbera. El cadàver corresponia a la dona que buscaven i tenia signes d'haver sigut víctima d'una mort violenta. Els Mossos, que portaven una setmana amb aquesta investigació, van acabar detenint la parella de la dona com a responsable de l'assassinat.

El detingut, de nacionalitat espanyola, i la víctima tenien una relació de parella, no matrimonial. Per això la policia ha qualificat el cas de violència masclista. És la cinquena víctima d'aquest any a Catalunya. Les dues primeres van ser una dona de 28 anys i la seva filla de tres anys, que van ser assassinades el dia de Reis per la seva parella i pare, respectivament, a Esplugues de Llobregat. L'home es va intentar suïcidar, però va rebre l'alta hospitalària i està tancat preventivament a la presó pel crim. 12 dies després, un mosso d'esquadra va matar la seva exparella a Terrassa amb l'arma que tenia com a policia i després es va suïcidar. El 28 de gener van detenir a l'aeroport del Prat un home quan fugia per l'assassinat de la seva parella a Sant Joan Despí.

A presó dos homes

El crim de Corbera és el tercer episodi de violència masclista que transcendeix l'última setmana a Catalunya. Un home de 42 anys que havia quedat detingut per haver intentat matar la seva parella a Reus apunyalant-la amb un ganivet ha entrat a presó. El jutjat de violència sobre la dona de la ciutat va acordar presó preventiva i sense fiança per a l'home per un intent d'homicidi. La dona està en estat greu i continua ingressada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Així mateix, un home de 30 anys també va ingressar a la presó per haver calat foc al pis de la seva exparella i el seu fill de 14 mesos quan els dos eren a dins a Amposta (Montsià). A l'interior del domicili també hi havia l'actual parella de la dona. Els tres habitants –la dona, el nen i la parella d'ella– van poder sortir al balcó fins que els bombers els van rescatar.

Pel que fa a l'homicidi al Pont de Vilomara, tot i que un home va matar una dona, el cas es porta des d'un jutjat d'instrucció i no des d'un jutjat de violència sobre la dona perquè es considera que no hi havia un vincle sentimental entre el presumpte autor i la víctima.