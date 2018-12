Detingut un assessor fiscal per falsejar dades de clients i defraudar Hisenda

260x366 El Programa Padre és la més coneguda de les quatre maneres de fer la declaració electrònica. / XAVIER BERTRAL El Programa Padre és la més coneguda de les quatre maneres de fer la declaració electrònica. / XAVIER BERTRAL

Els Mossos d'Esquadra han detingut el responsable d'una assessoria fiscal acusat d'haver obtingut devolucions d'Hisenda falsejant dades d'uns 300 clients, sense que aquests tinguessin coneixement de les pràctiques ni del frau, que arriba a uns 500.000 euros. Segons han informat aquest diumenge els Mossos, el detingut, un home de 49 anys i de nacionalitat peruana, era el cap d'una gestoria situada a Santa Coloma de Gramenet.

El detingut captava clients als quals oferia la possibilitat de confeccionar les seves declaracions tributàries de manera que, en cas de rebre devolucions d'Hisenda, es repartien les quantitats percebudes al 50%.

L'assessoria assegurava tenir un permís especial de l'Administració Tributària per poder recuperar les rendes antigues i un programa informàtic capaç d'agilitar els estudis de viabilitat econòmica a l'hora d'obtenir les devolucions. Així, l'assessor disposava de certificats digitals dels seus clients com si fossin propis per presentar telemàticament les declaracions i, fins i tot, obria comptes corrents sense coneixement dels clients, que confiaven en la legalitat del procés.

Els clients no sabien que les devolucions eren possibles falsejant algunes de les seves dades fiscals com l'abonament de lloguers, els fills a càrrec i la presentació conjunta de la declaració tributària. El detingut va passar a disposició judicial el dia 29 de novembre i el jutge en va decretar la llibertat amb l'obligació de presentar-se setmanalment al jutjat.