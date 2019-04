Detingut l'autor de la falsa amenaça de bomba a un gratacel de Madrid

260x366 Desallotgen un gratacel de Madrid per avís de bomba Desallotgen un gratacel de Madrid per avís de bomba

La Policia Nacional ha detingut un home de 47 anys i nacionalitat búlgara per la falsa amenaça de bomba el 16 abril a l'edifici Torre Espacio, una de les Quatre Torres del Passeig de la Castellana de Madrid. Concretament, l'amenaça es va produir a l'oficina de l'ambaixada d'Austràlia, on el detingut va trucar per comunicar la col·locació d'un artefacte.

Segons informa la Direcció General de la Policia Nacional, l'home ja havia estat detingut en una altra ocasió per un incident similar, quan va avisar d'una falsa bomba col·locada en una fundació alemanya a Madrid. A més, se li atribueix també una tercera amenaça d'artefacte explosiu l'11 d'abril a l'ambaixada de l'Equador.

El suposat autor de l'amenaça de Torre Espacio va ser detingut ahir a la tarda per agents de la Brigada d'Informació de Madrid i està previst que en les pròximes hores passi a disposició judicial acusat del delicte de desordres públics.

L'arrestat va realitzar una trucada a l'ambaixada australiana en la qual alertava de la col·locació d'una bomba. Els investigadors van localitzar la procedència de la trucada i en una setmana han identificat l'autor de la falsa amenaça.

Torre Espacio, amb 235 metres d'altura, 57 plantes i una superfície total de 60.142 metres quadrats, està gestionat pel grup Villar Mir i alberga les ambaixades d'Austràlia, el Canadà, Països Baixos i Regne Unit.