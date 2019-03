Detingut un conductor que ha circulat 30 quilòmetres en contradirecció al Baix Camp

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge el conductor d'un turisme que ha circulat prop de 30 quilòmetres en contradirecció a l'A-7. L'home, que ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia, conduïa en sentit sud per la calçada nord de l'autovia. La patrulla de trànsit dels Mossos l'ha interceptat al terme municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp).

L'avís s'ha donat cap a les sis de la matinada, segons han informat els Mossos. Els agents han detingut el conductor per dos delictes contra la seguretat del trànsit: per conducció temerària i per alcoholèmia penal positiva. L'home presentava 0,72 mg d'alcohol per litre d'aire aspirat, quan el límit màxim permès és de 0,25 mg/l.