Detingut un conductor ebri per envestir i deixar greu un ciclista

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut el conductor d'un turisme que anava ebri quan divendres passat va envestir un ciclista de 46 anys d'edat, que va quedar ferit greu després de sortir projectat uns 14 metres per l'impacte. Segons ha informat avui la policia local barcelonina, l'accident va passar divendres passat, 20 de juliol, cap a les 22.10 hores, a l'encreuament entre el passeig de la Vall d'Hebron i la plaça Karl Marx, en presència de dos testimonis.

El ciclista va ser envestit pel turisme quan circulava per la plaça Karl Marx i, després de l'impacte, va sortir projectat uns 14 metres. Després de l'accident, el ciclista va ser atès al lloc del sinistre per una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que el va traslladar fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on segueix hospitalitzat en estat greu.

Per la seva banda, la Guàrdia Urbana va detenir el conductor del turisme, que va donar positiu en el control d'alcoholèmia.

La Guàrdia Urbana manté una investigació oberta per determinar la causa principal de l'accident i per analitzar la possibilitat que el conductor, acusat d'imprudència greu, circulés amb excés de velocitat.