Detingut un home a Sabadell per la mort de la seva sogra

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest migdia un home a Sabadell per la mort de la seva sogra. El crim s'ha produït cap a les 11.30 h en una botiga del centre de la població, situada al carrer Gràcia. El cos de la víctima presenta ferides d'arma blanca per les punyalades que hauria rebut del seu gendre, que ha quedat arrestat com a presumpte autor de la seva mort. La dona regentava la botiga on han passat els fets, que haurien començat per una baralla familiar.

Després del crim, la policia ha tallat la circulació al trànsit al carrer Gràcia. L'home detingut és de nacionalitat espanyola.