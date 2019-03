Detingut un home per haver segrestat la seva parella al Montsià

Resolt un segrest que s'havia produït en les últimes hores al Montsià. Una dona va denunciar diumenge a la nit que un home havia segrestat la seva neboda i li reclamava 5.000 euros per deixar-la en llibertat sense fer-li mal. La denunciant va explicar que el segrestador era la parella de la neboda. Com que l'home viu a Sant Carles de la Ràpita, els primers indicis apuntaven que la víctima podia estar retinguda en aquest municipi. Una dotació dels Mossos d'Esquadra que formava part del dispositiu ha localitzat aquest matí el sospitós amb la víctima al municipi, a l'interior d'un vehicle. L'home, de 25 anys i de nacionalitat marroquina, ha quedat detingut per un delicte de segrest.

La denunciant va exposar els fets aquest diumenge a la comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, on ella viu. La dona va explicar que el company sentimental de la seva neboda li havia demanat diners per alliberar-la i no causar-li cap mal. Tot seguit es va muntar un dispositiu conjunt entre els Mossos i la Guàrdia Civil perquè, d'entrada, ja se sospitava que el segrest podia estar passant a Sant Carles de la Ràpita, on l'home té el domicili. Els Mossos han trobat aquest matí, al voltant de les 9.30 h, l'home amb la víctima dins un vehicle, al carrer Marquès de Valterra del mateix municipi.

La policia, a part de detenir l'home, ha pogut alliberat la víctima, de 24 anys i de nacionalitat romanesa, que ha sigut traslladada a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa perquè tenia ferides lleus. El detingut passarà en els pròxims dies a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta.