Detingut un home per intentar atacar diversos mossos d'esquadra amb un ganivet a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Martí han detingut aquest dimecres un home que ha intentat atacar-los amb un ganivet.

Els fets s'han produït cap a les 15.15 h, quan una patrulla ha detectat un home que treia un ganivet en uns jardins del districte de Sant Martí pròxims a la ronda Litoral i es comportava de manera sospitosa. Tot seguit, l’individu s’ha desplaçat caminant fins al passeig Marítim del Port Olímpic i, davant del risc que el pogués utilitzar contra els vianants, els agents han decidit detenir-lo.

Durant la detenció, l’home ha intentat clavar el ganivet a un mosso, que l’ha pogut esquivar, però l’autor dels fets ha fugit corrent en direcció al carrer de la Marina. En aquest punt, una altra patrulla l’ha acorralat i l’individu ha tret un altre ganivet i ha intentat agredir els agents. Finalment, els mossos l’han pogut reduir i l’han detingut. Cap agent ha resultat ferit.

L'home ha quedat detingut per un presumpte delicte d’atemptat a agents de l’autoritat al mateix districte de Barcelona. El detingut no portava documentació, encara no ha pogut ser identificat i passarà a disposició judicial en les pròximes hores.