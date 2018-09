Detingut un jove a Santa Coloma per estafar gent gran i les subministradores de gas on treballava

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous un jove de 20 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Santa Coloma de Gramenet per presumptament estafar un centenar de persones amb contractes irregulars de subministrament de gas. L'home també hauria perjudicat l'empresa per la qual veritablement treballava, a qui hauria provocat unes pèrdues, juntament amb una altra companyia, d'entre 25.000 i 35.000 euros.

La investigació es remunta al 4 de juliol, quan els Mossos van rebre una trucada d'una veïna del districte de les Corts de Barcelona. La dona alertava de la presència de tres homes a l'edifici que s'havien identificat com a treballadors d'una empresa de subministrament de gas, tot i que no li donaven cap fiabilitat. Una patrulla es va adreçar a l'immoble i hi va localitzar els tres homes.

Un d'ells va mostrar als agents l'acreditació de l'empresa per la qual treballava, a través del seu telèfon mòbil: es tractava d'una comercialitzadora que gestionava la facturació d'una coneguda companyia de subministrament de gas. En aquell moment aquest home estava amb un veí de l'edifici que manifestava no estar interessat en cap servei i que el comercial s'havia apoderat de dues factures de la seva empresa subministradora habitual. Per això els agents van intervenir la carpeta de treball del venedor, per fer les comprovacions oportunes.

Els investigadors van poder acreditar, a partir de diversos testimonis i víctimes, l'activitat que duia a terme el jove, preferentment amb persones d'edat avançada. Cobrava entre 30 i 60 euros per a cada alta i la seva finalitat era lucrar-se amb el màxim de nous contractes possibles, encara que, per fer-ho, utilitzava estratègies poc ètiques o delictives.

Fer creuar que continuarien a la mateixa companyia

Un cop demostrada la seva activitat delictiva, els Mossos van detenir el jove el 30 d'agost com a presumpte autor dels delictes d'estafa continuada, falsificació de documentació pública, revelació de secrets i entrada en un habitatge aliè. La investigació continua oberta perquè els agents consideren que les persones afectades, bàsicament gent gran, podrien superar el centenar. L'arrestat va passar a disposició judicial aquest divendres i va quedar en llibertat amb càrrecs.

El seu 'modus operandi' consistia a oferir una millora del contracte de subministrament de gas a partir d'un canvi de facturació de Madrid a Catalunya. Així enganyava les persones i els feia creure que continuarien a la mateixa companyia. L'activitat de l'empresa del detingut consistia, en realitat, a comprar de manera legal el subministrament a grans companyies del sector amb seu a Madrid per, posteriorment, distribuir el gas entre els seus propis usuaris.

Una altra mala praxi del jove tenia a veure amb el fet que la majoria d'altes que aconseguia eren cancel·lades posteriorment pels clients. Els investigadors tenen la certesa que les condicions que oferia estaven per sobre de l'oferta real de l'empresa per la qual treballava. En aquest sentit, els Mossos consideren que les seves víctimes eren els titulars dels contractes, l'empresa per la qual treballava i una altra companyia per la qual duia a terme la mateixa activitat.

Un important greuge econòmic

El jove va generar a les dues empreses un important greuge econòmic, a més de lesionar greument la seva imatge pel desprestigi creat. Les dues companyies calculen que els diners defraudats es podrien situar entre els 25.000 i els 35.000 euros. El detingut també manipulava signatures de clients i alterava les dades de documents oficials amb la finalitat que es dugués a terme el canvi de titularitat del subministrament.

Les seves víctimes eren persones grans, però no dubtava a l'hora d'aprofitar altres situacions de vulnerabilitat. En una de les ocasions va entrar al domicili d'una persona que tenia un grau de disminució psíquica, va accedir sense el seu permís al domicili perquè no hi havia el seu pare i, un cop dins del pis i en col·laboració de dos altres homes, va regirar els calaixos per trobar factures o documents i aconseguir el seu objectiu.