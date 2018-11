Detingut un menor de Logronyo que conduïa a 160km/h animat pel seu pare

La Policia Nacional ha detingut un jove de 17 anys, resident a Logronyo, que conduïa per l'AP-68 a 160 quilòmetres per hora "animat" pel seu pare, que ho va gravar amb el mòbil per a penjar-ho a les xarxes i també ha sigut detingut. La policia ha informat que tant el conductor, que es troba en un centre d'acollida de la capital de la Rioja, com el seu progenitor, que ha quedat a disposició del jutjat de guàrdia, han sigut detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat del trànsit.

Els fets van passar fa dues setmanes, quan el menor, tornant del cap de setmana de permís amb el seu pare, presumia davant els companys de classe d'haver conduït a aquestes velocitats per l'autopista i va arribar a ensenyar-los el vídeo, segons ha detallat la policia. A més, ha afegit que a la conducta temerària s'hi afegeix el fet "encara més reprovable" que el pare gravava els fets i l'animava a incrementar la velocitat del vehicle.