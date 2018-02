Detingut un menor de 14 anys per apunyalar la seva mare al coll a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 14 anys acusat d'haver apunyalat al coll la seva mare, que ha quedat ferida greu, encara que la seva vida no corre perill, segons han informat a Efe fonts de la investigació.

Segons les fonts, l'agressió s'ha produït cap a les 00.00 hores d'aquesta passada nit al pis del districte de Nou Barris de Barcelona on la dona viu amb el seu fill, que suposadament ha clavat una punyalada al coll a la seva mare per motius que s'investiguen.

Els Mossos han acudit a l'edifici alertats per una veïna i han detingut el menor, que estava amagat en un altre pis del bloc.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha personat a l'immoble i ha evacuat la dona a un hospital, on es recupera de les lesions greus per arma blanca sofertes al coll, que no fan témer per la seva vida.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar descobrir les causes d'aquesta agressió.