Detingut un monitor acusat d'haver abusat d'una menor en una escola de Sarrià

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns passat un monitor per haver abusat presumptament d'una nena d'una escola de Sarrià, segons publica 'La Vanguardia' i han confirmat fonts policials a l'ACN. El jove va quedar en llibertat després de prendre declaració davant del jutjat d'instrucció número 23 de Barcelona.

Segons el rotatiu, la mare de la menor va denunciar els fets diumenge passat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts després de detectar una actitud estranya en la nena, d'observar taques de sang a la seva roba interior i aconseguir que la seva filla li expliqués què li hauria fet el detingut.

La nena va passar una revisió mèdica a l'Hospital Sant Joan de Déu, que va certificar que tenia una petita lesió als genitals. Finalment, mossos de paisà van interceptar dilluns el monitor a l'entrada del centre, el Col·legi Reial Monestir Santa Isabel, i el van detenir. L'home, de 34 anys, ha negat els fets en el seu entorn laboral i personal.

L'escola ha apartat el monitor

Posteriorment, els agents i el monitor es van traslladar al domicili del detingut, on van inspeccionar els equips informàtics. Segons 'La Vanguardia', el monitor va tenir una actitud col·laboradora amb els Mossos d'Esquadra, i els va facilitar les contrasenyes del seu ordinador i altres terminals, i després de declarar davant del jutge va ser posat en llibertat amb càrrecs. L'escola, per la seva banda, l'ha apartat i ha dirigit una carta als pares per explicar els fets.



Segons el diari, el centre no va comunicar immediatament els presumptes abusos als Serveis d'Inspecció ni al Consorci d'Educació, tal com estableix el protocol, perquè es va voler esperar un "temps prudencial".