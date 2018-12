Detingut un intendent de la Guàrdia Urbana per un cas de pedofilia

La Policia Nacional va detenir, a finals del mes passat, un intendent de la Guàrdia Urbana de Barcelona per la seva presumpta implicació en una xarxa dedicada a produir i distribuir pornografia infantil, segons ha destapat avui el diari 'El País'. L'Ajuntament de Barcelona, segons ha pogut confirmar aquest diari, li ha obert un expedient informatiu a l'espera de veure com evoluciona judicialment el cas. Actualment, i després de l'actuació policial, l'agent està de baixa.

El detingut és, segons 'El País', responsable d'un dels deu districtes de la ciutat i té una llarga trajectòria al cos. La detenció es va produir després de dos anys d'investigació i en el marc d'una macrooperació en què es van arrestar 79 persones. En aquell moment la Policia Nacional va informar que els detinguts –78 homes i una dona– tenien entre 14 i 76 anys i que se'ls acusava de delictes d'abús sexual infantil i producció i distribució de pornografia infantil.

Entre els arrestats en aquella operació hi havia un home de 57 anys que va ser detingut per un delicte continuat d'agressió sexual a una menor de tres anys i per la producció de material pedòfil amb la mateixa víctima des de l'any 2010 i fins al 2013. Els agents van trobar al seu ordinador continguts delictius emmagatzemats i organitzats en diferents carpetes.