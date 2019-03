Detingut el president de Vox a Lleida per presumptes delictes contra la llibertat sexual

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts el president de Vox a Lleida, José Antonio Ortiz Cambray, per presumptes delictes contra la llibertat sexual, segons ha informat a Europa Press la policia catalana. La detenció es va produir aquest dimarts a la tarda al centre de treball del líder de Vox, al barri de Cappont, segons ha publicat aquest dimecres el diari 'Segre', que detalla que la detenció es va produir arran d'una denúncia presentada davant de la policia per presumptes delictes sexuals contra menors d'edat.

Aquestes informacions apunten que les víctimes podrien ser coneguts del seu entorn més pròxim, circumstància que està sent investigada. Segons recull l'ACN de fonts properes al cas, entre les víctimes hi podria haver menors incapacitats i tot els abusats serien de sexe masculí. Ortiz declararà aquest dimecres al jutjat de guàrdia de Lleida.

Vox ha suspès de militància Ortiz fins que s'aclareixin els fets o "es pugui prendre una decisió fundada". El partit ha subratllat que no ocupa cap càrrec de responsabilitat i que és "només" un militant de base. En tot cas, Vox també ha remarcat que entre les seves propostes polítiques hi ha l'enduriment de penes per determinats delictes, entre els quals els que s'imputarien a Ortiz.