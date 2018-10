Detingut un home després de provocar un accident de trànsit mortal i donar positiu per alcoholèmia a Cassà de la Selva

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home de 34 anys i de nacionalitat espanyola com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent i un delicte contra la seguretat viària que ha tingut un accident quan conduïa amb una taxa d'alcohol penalment punible.

Els fets han passat a un quart de dues de la matinada a la carretera GIV-6741, dins del terme municipal de Cassà de la Selva (Gironès). Quan els agents han arribat al lloc de l'accident han vist que un cotxe havia sortit de la via i un home, que anava d'acompanyant al vehicle, havia mort. El conductor del turisme havia marxat del lloc.

La policia local de Cassà i els Mossos han començat aleshores a buscar el conductor, que ha sigut localitzat una estona després a la mateixa carretera amb diverses ferides lleus. Presentava símptomes evidents d'haver begut i, en fer-li la prova d'alcoholèmia, l'home ha donat positiu de 0,56 mg/l en aire expirat, més del doble del límit màxim permès en aquests casos, que és de 0,25 mg/l.

Els agents l'han detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conducció sota els efectes de l'alcohol i com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent. El detingut, que té antecedents, passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona en les pròximes hores.

Mor la noia accidentada diumenge al Vendrell quan circulava asseguda al capó d’un cotxe

La de Cassà no ha sigut l'única víctima mortal aquest dijous en accidents de trànsit per culpa de l'alcohol. També ha mort la noia de 19 anys i veïna de Bellvei (Baix Penedès) que diumenge va tenir un accident al Vendrell quan circulava asseguda damunt el capó d’un cotxe per la urbanització Oasis del municipi.

La jove va sortir projectada cap a l’asfalt quan el conductor, un jove també veí de Bellvei, va xocar contra un vehicle que hi havia estacionat al carrer. El noi, que va donar positiu a la prova d’alcoholèmia amb un resultat d’1 g/l, conduïa sense carnet perquè havia perdut els punts, i tampoc tenia l’assegurança del vehicle ni la ITV reglamentària.