A presó un home de 47 anys per robar i agredir sexualment tres dones grans

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable de tres robatoris amb violència i tres agressions sexuals –dues de les quals, en grau de temptativa– a dones d'edat avançada al districte barceloní de Gràcia. El detingut té 47 anys i és veí de Montcada i Reixac. El detingut va passar a disposició judicial el 29 de novembre i el jutge va decretar-ne l'ingrés a presó.



La investigació va començar el 21 d'octubre quan els Mossos van tenir coneixement que dues dones grans havien estat víctimes d'un robatori violent al seu domicili i que posteriorment el lladre les havia agredit sexualment. L'home va abordar les dues dones en molt poca estona de diferència quan elles accedien al seu domicili i les va colpejar amb la intenció de robar-los i agredir-les sexualment.



Els Mossos van establir un dispositiu per identificar i localitzar l'autor de les agressions i van determinar que era un home amb domicili a Montcada i Reixac i que també estaria relacionat amb una agressió sexual que s'havia comès el dia 18 de novembre al districte de Gràcia seguint el mateix patró. A les tres víctimes els va provocar lesions greus.



Després de ser identificat, el dia 28 de novembre es va establir un dispositiu policial que va permetre detenir l'autor dels fets a Montcada i Reixac. El mateix dia es va fer l'entrada i l'escorcoll al seu domicili, on es van localitzar diversos indicis que el relacionaven amb les agressions.