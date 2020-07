Detingut l'home que va atacar una dona i la seva filla amb sosa càustica a Sant Feliu de Guíxols

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a Sant Feliu de Guíxols l'home que va atacar dilluns al migdia una dona i la seva filla de 5 anys amb sosa càustica en un carrer del mateix municipi. Una patrulla ha localitzat l'home, que té 45 anys, és de nacionalitat marroquina i té el domicili a Sant Feliu, i l'han arrestat com a presumpte autor de dos delictes de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar i amenaces després que un jutge hagués emès una ordre de crida i cerca contra ell. Les víctimes van ingressar a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona amb cremades provocades pel producte corrosiu. La dona té cremades molt greus al llavi, a la geniva i a la còrnia de l'ull dret, fins al punt que el podria perdre. La nena té lesions al llavi i a l'ull de poca intensitat.

Els fets van passar dilluns cap a dos quarts d'una del migdia al carrer València de Sant Feliu de Guíxols. L'agressor, que havia mantingut una relació afectiva amb la dona, va ruixar les víctimes amb la sosa càustica i després va fugir. No es tractava d'un desconegut perquè la dona l'havia denunciat feia un mes per un delicte de coaccions, però el jutge va desestimar una ordre de protecció perquè no es donaven els requisits. Ahir un altre jutjat de Sant Feliu, que també porta els casos de violència masclista, va ordenar protegir la dona i la nena. L'home, ara detingut, que no té antecedents, passarà pròximament a disposició del jutjat de guàrdia.

Denúncies creuades

Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hi havia denúncies creuades entre el presumpte agressor i la dona. El 30 de maig l'home va denunciar el marit de la dona ara hospitalitzada per, suposadament, haver-lo intentat atropellar amb el cotxe i haver-li causat lesions. El mateix dia la dona va denunciar l'ara detingut per un delicte de coaccions. El jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu, d'acord amb la Fiscalia, va desestimar emetre una ordre de protecció a la víctima perquè considerava que no es complien els requisits. L'advocat de la dona tampoc ho va recórrer.

Aquest mateix jutjat de Sant Feliu de Guíxols ja tenia obert un altre procediment amb denúncies creuades entre el marit de la víctima i l'ara presumpte agressor per un delicte lleu de lesions que hauria tingut lloc el 8 de maig. L'11 de juny el magistrat va decidir derivar tot el cas a un jutjat especialitzat en violència masclista, donada la relació entre tots ells.

D'aquesta manera, ara hi ha dos procediments judicials oberts: el que ve del jutjat 2 de Sant Feliu, i que haurà d'assumir un jutjat de violència contra la dona, i el nou procediment que ha obert el jutjat d'instrucció 3 de la mateixa localitat –també especialitzat en violència masclista–, que ha ordenat la protecció de la mare i la nena ferides i la detenció del presumpte autor de l'agressió amb sosa càustica.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va convocar ahir una concentració davant del consistori per compartir "el dolor" de les víctimes i expressar també "la ràbia continguda" que sent la ciutat contra l'agressor.