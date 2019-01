Detingut un conductor que circulava en sentit contrari per l'AP-7 a l'Alt Penedès i triplicava la taxa d'alcohol permesa

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres a la matinada un home de 49 anys, veí de Sant Sadurní d'Anoia, després d'enxampar-lo conduint per l'AP-7 en sentit contrari a l'Alt Penedès. L'alerta la van donar fins a set usuaris, que van trucar al 112 per explicar que s'havien creuat amb un turisme a l'autopista, cap a un quart de tres de la matinada. Davant el risc de la situació, diverses dotacions dels Mossos de Martorell van tallar l'autopista, en sentit sud, per interceptar el vehicle infractor i reduir el risc de col·lisió frontal a la carretera. Després d'aturar el vehicle els agents van comprovar que el conductor triplicava la taxa d'alcohol màxima permesa, 0,84 mg/l.

Detenim a l'Alt Penedès 1 conductor que la matinada de dimecres va circular + d'11 km en direcció contrària per l'AP7. Conduïa ebri, triplicava la taxa d'alcohol màxima permesa

7 usuaris de la via ens van avisar 📞De ferits no hi va haver però, si us plau, 0 alcohol al volant pic.twitter.com/Msq5PqEDtc — Mossos (@mossos) 4 de gener de 2019

Els agents dels Mossos van detenir el conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conducció temerària i per conduir sota els efectes de l'alcohol. El detingut ja va tenir suspès el permís de conduir des del juny del 2016 al juny del 2017 pel mateix motiu. L'home va passar dimecres a disposició judicial a Vilafranca del Penedès i està a l'espera de judici penal.